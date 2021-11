Así se despide Erika Buenfil de Enrique Rocha

CIUDAD DE MÉXICO.- Erika Buenfil ha logrado tener una larga trayectoria artística en la que se ha convertido una de las favoritas por parte del público, además también ha tenido la oportunidad de trabajar con grandes figuras del espectáculo, así como Enrique Rocha.

El pasado 7 de noviembre se dio a conocer la lamentable noticia de que Enrique Rocha, actor reconocido por ser uno de los villanos más populares de las telenovelas, había fallecido a los 81 años, anunció El Universal.

Por esta razón la actriz decidió dedicarle dos publicaciones al artista, con quien tuvo la oportunidad de trabajar en telenovelas como “Amores Verdaderos” donde pudo conocerlo un poco más.

Fue por medio de su cuenta de Instagram, que Buenfil publicó una fotografía en la que aparece a lado del fallecido actor y de Eiza González, en el que aprovechó para lamentar su pérdida.

Te llevo en mi corazón” escribió la actriz.

Los fanáticos de ambos artistas hicieron llegar sus condolencias y apoyo: “descanse en paz”, “Nosotros también, como olvidar tan hermosa telenovela”, “no lo puedo creer uno de los mejores villanos”, “demasiadas pérdidas”, son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Erika Buenfil quedó sorprendida con el fallecimiento del actor

En el canal de YouTube de Noticieros Televisa se dio a conocer la reacción que tuvo la actriz al enterarse de esta lamentable noticia, debido a que fue una de las artistas con quien trabajó directamente.

"Me tomó por sorpresa la noticia, justo cuando ustedes me marcaron, un amigo me estaba haciendo saber esta triste noticia, la verdad con profundo dolor, un gran compañero de trabajo, mi papá en 'Amores de Verdaderos' muy simpático, muy agradable, un gran señor y un gran actor, con un dolor y estremecida" confesó Erika Buenfil.

Erika Buenfil lo describió como una persona simpática y muy agradable, alguien quien siempre tenía una frase amable, como un gran compañera y como actor considera que mantenía una de las miradas.