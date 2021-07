Así respondió Melenie Carmona críticas por besos y abrazos a Arturo Carmona

Ciudad de México.- Arturo Carmona se volvió blanco de críticas luego de que en redes sociales se viralizaran diversas imágenes donde se encuentra felicitando a su hija Melenie Carmona Villarreal por su cumpleaños.

A pesar de que en las imágenes se ve el cariño entre padre e hija, algunos internautas consideraron que Arturo se excedió en las muestras de afecto para la joven e inclusive las catalogaron como inapropiadas.

Y luego de que el actor y conductor saliera a poner un alto por esta situación, ahora es Melenie quien se pronunció sobre la controversia.

Sinceramente se me hizo muy estúpido el comentario, yo nada más vi uno, no sé hubo más y la verdad no me interesa, pero se me hace muy estúpido que quieran hacer problema donde no hay problema y que quieran meter cizaña”, dijo la también hija de Alicia Villarreal en una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram.