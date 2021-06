Arturo Carmona habla sobre denuncia de acoso sexual que realizó su hija Melenie

CIUDAD DE MÉXICO.- Arturo Carmona se pronunció por primera vez sobre la denuncia de acoso sexual a manos de un familiar que hizo su hija Melenie Carmona Villarreal hace algunos meses.

Después de que Melenie contara a través de un video y luego acudiera ante las autoridades a relatar el abuso que vivió cuando era menor de edad, el actor comentó:

“Fue una experiencia muy complicada porque pasó mucho tiempo, yo… bueno ustedes se dieron cuenta, yo no sabía hasta después, y pues sí me dio mucha rabia, mucha impotencia, pero había que actuar en ese momento y sentir sobre todo ella el respaldo de su papá, de su familia, de su mamá, y del esposo de su mamá”.

Durante la entrevista que el ex de Alicia Villarreal brindó al programa Hoy, confesó que el proceso no fue nada sencillo. “Fue complicado porque la gente juzga, la gente señala, y precisamente por ese tipo de cosas las chavas no denuncian, no dicen nada”.

Finalmente, Arturo prefirió no entrar en detalles del proceso legal que ha tomado este caso, aunque destacó que siempre estará para respaldar a su hija.

“Al 100 por ciento, de hecho, fui el que subió la denuncia, he estado con ella muy cerquita, un capítulo muy desagradable para nuestras vidas, sobre todo para ella y estamos apoyándola, respaldándola para las decisiones que tome, no puedo entrar en detalles porque es un tema muy delicado, pero te puedo decir es que mi hija está bien, está fuerte, se empoderó, se liberó, después de esto […] ella lo que hizo, pretendió y pretende es dar un ejemplo a todas las muchachas que no se queden calladas”, concluyó.