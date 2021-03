¡Hija de Alicia Villarreal rompe el silencio y revela abuso que vivió hace unos años por parte de un familiar!

CIUDAD DE MÉXICO.- Melanie Carmona es fruto de la relación que tuvo la cantante Alicia Villareal con Arturo Carmona, la joven este 8 de marzo decidió romper el silencio y hablar sobre lo que vivió hace unos años.

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, Melanie compartió varias fotografías donde contó la historia de abuso que vivió en su pasado, con un miembro de su familia.

La también modelo reveló que mientras ella se encontraba dormida, un hombre al parecer de la familia, entro de madrugada a su cuarto y puso su mano adentro de su 'short', ante este hecho la joven se quitó para que no le hiciera más daño y decidió encerrarse en el baño donde duró dos horas encerradas y llorando.

Me hiciste sentir como si fuera mi culpa, y lo peor de todo es que tenga que seguir viendo tu cara en las navidades, porque hasta la fecha mi abuela no sabe" fue parte de lo que escribió Melanie.

La hija de la intérprete de "Te quedó grande la yegua", reveló que fue cuestionada porque no hizo nada en aquel momento además de que todo este proceso fue duro de sobrellevar y es que una persona que era como su "hermano", le parecía imposible creer que podría haberla visto como algo más y haberle hecho tanto daño.

Por si fuera poco Melanie escribió que le dolía mucho haber sido tan inocente y haber callado tantas veces que lo tuvo enfrente, o incluso ver como las demás personas lo trataban, cuando en el fondo ella sabía que era un abusador.

Sin embargo la influencer concluyó que gracias a todo lo que pasó se dio cuenta que no se puede confiar ni siquiera en la familia, además que le hizo ser consciente de una realidad que viven muchas mujeres en la actualidad.

Ante esta revelación agregó que su padre Arturo Carmona se acababa de enterar y por supuesto el actor no pudo ignorar estas fuertes declaraciones y le brindo su apoyo con emotivo mensaje.

"Con profundo dolor hoy me entero mi amor de esto, me duele en el alma que no hayas acudido a mi, entiendo porque no lo hayas hecho, hoy por hoy te reitero que estoy para ti y que eres una fregona y valiente al hacer esto, nunca olvides lo valiosa que eres" parte de lo que escribió el actor.