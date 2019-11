Así reaccionó Stephanie Salas a las preguntas sobre 'pleito' entre 'Luismi' y 'La Chule'

MÉXICO.- Tras darse a conocer que Luis Miguel y Aracely Arámbula nuevamente tenían problemas por la manutención de sus hijos Miguel y Daniel, la madre de la primogénita del “Sol” fue cuestionada al respecto.

Durante un evento en la ciudad de México, Stephanie Salas recibió las preguntas de la prensa con respecto a esta situación legal que enfrenta el padre de su hija mayor, a lo que únicamente respondió:

En mi vida la he visto, en mi vida le he dirigido la palabra, nunca la he visto de verdad a la señora con todo respeto y le mando todo mi cariño, dijo Salas sobre Arámbula.