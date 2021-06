Así reaccionó Michael Douglas cuando lo confundieron con el “abuelo” de su hija 

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras 20 años de casados con Catherine Zeta-Jones y dos hijos con la actriz, Michael Douglas, quien es 25 mayor que ella, ya está viviendo los estragos de la edad, y reveló que lo confundieron con el abuelo de su hija.

En una entrevista para “The Kelly Clarckson Show”, Michael Douglas, de 76 años de edad, le confesó a la presentadora del programa de YouTube que en la graduación de su hija Carys, de 18 años, los invitados creyeron que era el abuelito.

Nos lo pasamos muy bien y estamos muy orgullosos de ella, pero he de decir, resulta un poco duro que al salir por la puerta los otros padres te digan: 'Enhorabuena, debes estar muy orgulloso de tu nieta'”, comentó el actor.

La estrella de “Bajos Instintos” reveló que al inicio se quedó petrificado y no supo que responder, y aunque lo descontroló, al final comprendió que las personas no lo hicieron con mala intención y no le tomó importancia.

“No me lo voy a tomar de manera personal. Sólo estaban intentando ser amables”, aclaró.

Catherine Zetha-Jones y Michael Douglas comparten a Dylan, de 20 años; y a Carys, de 18, y el 18 de noviembre de 2020, la pareja celebró su aniversario de bodas 20, y la actriz compartió un video con varias fotos de ambos, mostrando fotos inéditas de su boda.



¿CÓMO SE CONOCIERON CATHERINE Y MICHAEL?

La estrella de “Wall Street 2” recordó que estando en casa de un amigo vio por primera vez en una película a Catherine, actuando en la película de “El Zorro”, junto a Antonio Banderas, y quedó flechado por su belleza.

Por azares del destino, dijo, un mes después coincidieron en el Festival de Cine de Deauville y Michael decidió ponerse en contacto con la joven actriz a través de sus representantes.

"Me dijeron que la señorita Zeta-Jones estaría allí solo una noche porque estaba rodando una película con Sean Connery, pero que le encantaría verme", recordó el intérprete.

Detalló que en realidad la primera cita que tuvieron fue en presencia de Antonio Banderas y Melanie Griffith, pero resultó tan bien para ambos, que Catherine lo invitó a cenar esa misma noche con el resto de sus acompañantes.

"Nos sentamos y nos tomamos una última copa. Probablemente fue un grave error, pero la miré y le dije: ‘Solo quiero que sepas que voy a ser el padre de tus hijos’. Ella me aguantó la mirada y me respondió: ‘Me habían contado muchas cosas sobre ti, y supongo que eran todas ciertas. Buenas noches’. Y entonces se levantó y se marchó”, recordó.

Douglas estaba convencido de que había arruinado la oportunidad que tenía con la estrella del momento, pero el destino volvió a reunirlos y tuvo la oportunidad de redimirse con la mujer a quien describió como el gran amor de su vida.