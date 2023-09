Así reaccionó Kate del Castillo ante la presunta brujería que sufrió Yolanda Andrade

Ciudad de México.- Kate del Castillo se pronunció sobre la salud de su amiga Yolanda Andrade y la supuesta brujería que sufrió.

La actriz sorprendió con su aparición en un evento en la Ciudad de México, donde también habló con la prensa sobre su vida amorosa.

A pesar de mostrarse muy enamorada de Édgar Bahena, del Castillo manifestó que por ahora no piensa dar un paso más en su noviazgo con el director de fotografía.

“Estoy muy contenta, tranquila, yo creo que uno llega a una edad en la que uno ya se enamora de una manera diferente, tranquila, bonita, inteligente, y en eso estoy, así”, dijo Del Castillo sobre su vida amorosa.

Kate habla sobre la salud de Yolanda Andrade

Sin embargo, al escuchar el nombre de Yolanda Andrade y su estado de salud, la artista dijo estar al pendiente de su amiga, pese a que en el 2015 hubo rumores de distanciamiento a raíz de la polémica entrevista que Kate le realizó a Joaquín “El Chapo” Guzmán.

“Sí, yo sé que está delicada de salud, pero yo sé que va a salir adelante”, expresó al respecto del aneurisma que aqueja a la presentadora de televisión desde abril pasado y con el que aún sigue lidiando.

Sin embargo, ante los comentarios sobre que Yolanda no descarta que la hayan embrujado para provocarle dicho malestar, la hija de don Eric del Castillo se mostró sorprendida y comentó: “Ah.. ¡ah, cabr*n!, eso sí no me la sabía, no, no sabía”.

Finalmente, la artista cambió de tema y manifestó que ahora retomará sus proyectos en Estados Unidos, después de la huelga en Hollywood. “Nosotros los actores estuvimos apoyando el movimiento, pero nos estamos reactivando”, manifestó la intérprete.