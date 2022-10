Así lucirían las Kardashian sin cirugías

Por medio de la tecnología y la inteligencia artificial la cual día con día es cada vez más utilizada y en esta ocasión se usó para saber cómo serían algunas personalidades con el paso del tiempo quitándoles aquellos retoques estéticos que se han realizado.

En esta ocasión se utilizó para mostrar cómo lucirían las Kardashian sin sus cirugías, pero este video se volvió viral.

Fue por medio de los stremers australianos Vandahood Live quienes publicaron en su perfil un video recopilatorio de cómo es que se verían las Kardashian de forma natural.

“Tuvimos que adoptar un enfoque diferente para cada miembro de la familia, ya que cada uno experimentó cambios diferentes a lo largo de los años”, explicó.

Kim Kardashian, Kylie Jenner, Khloe Kardashian, Kris Jenner y Kourtney Kardashian han sido las protagonistas de ese TikTok.

El video real del que se han basado salió de ‘Keeping Up with the Kardashians’, y se puede ver sus caras reales en comparación con la creada por la inteligencia artificial. Las que más sorprendieron por su gran cambio fueron Kylie y Khloe.

“Utilizamos tres software de inteligencia artificial diferentes y dos software de gráficos estándar diferentes y una semana completa para lograrlo”, explicó Keith, uno de los miembros de Vandahood Live.

Según Keith los programas que utilizaron son Deep Face Lab, FaceApp y EbSynth.

