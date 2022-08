Así lució Kimberly Loaiza en Tomorrowland

BÉLGICA.- Kimberly Loaiza se ha vuelto una de las ‘influencers’ más famosas de Internet, con 5 años de trayectoria ha podido superar los 100 millones de seguidores en sus redes sociales.



Sin embargo desde que la ‘YouTuber’ comenzó a lanzar sus temas musicales como “Después de las 12”, “Mejor sola”, entre otros, comenzaron a ser tendencia en distintos países.



Y efectivamente los éxitos no terminan para la “lindurita mayor”, el fin de semana pasado se lució en el escenario de Tomorrowland al ser una de las invitadas de Dimitri Vegas y Like Mike con quien en su momento realizó colaboración.



A través de su cuenta de Instagram Kim presumió los vestuarios que utilizó para esa noche, con el que subió al escenario optó por una mini falda de piel en color negro y verde, acompañado de un top y guantes del mismo estilo.



Bendito maquillaje” se puede leer en la publicación.



Pero también Kimberly para el after decidió ponerse otro vestuario, que consistía en un traje completo de color azul ajustado al cuerpo, y encima utilizó un bikini de dos piezas en un tono azul más subido que el ‘oufit’ anterior.



Los fanáticos de la ‘influencer’ hicieron llegar sus muestras de cariño en la publicación: “todos los días están haciendo historia juntos”, “que hermosa”, “la mejor”, “la historia más icónica”, son algunos de los que se pueden leer.





Kimberly Loaiza reveló tener un problema en su rostro



La “lindurita mayor” hace un par de semanas que dio a conocer a través de sus redes sociales que se encontraba viviendo una situación difícil con su piel que la tenía preocupada.



Kim reveló que en los últimos días le habrían estado saliendo algunos granos en su rostro, pero estaba “impactada” debido a que jamás había vivido esta situación, ni cuando estaba en su etapa de adolescencia.