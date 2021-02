Así luce "Helen" de "Drake and George" a 20 años de la serie

ESTADOS UNIDOS.- Si eres fan de la famosa serie, seguro recordarás a la jefa de Josh, la divertida pero muy estricta 'Helen Ophelia' a quien Yvette Nicole Brown, interpretó por largas temporadas, ahora ha llamado la atención por su impactante cambio físico.

Y es que del gran papel que la catapultó como una estrella de la comedia estadounidense, han pasado casi 20 años, luciendo totalmente diferente al personaje de ‘Helen’.

Yvette, actualmente tiene 49 años y se ve ¡Increíble! Pero todo se debe a una dura enfermedad, pues en 2014 fue diagnosticada con diabetes tipo 1, que eso podría derivar a otras enfermedades como problemas cardíacos.

Después de la noticia decidió cambiar su estilo de vida a uno más saludable, pero fue apenas en 2018, que ‘Helen’, contrató a un entrenador personal, para poder mejorar su físico y mantener la vida saludable que deseaba.



En una entrevista habló acerca de su impactante cambio, y confesó que jamás fue un problema y es que en ese momento nada de eso le interesaba, pues estaba bien con su cuerpo, hasta que le diagnosticaron diabetes fue que decidió ponerse en forma.

"La verdad es que mi enfermedad me hizo abrir los ojos y descubrir una parte de mí que no conocía. No intento ser Halle Berry, solo quiero estar sana y feliz", confesó la comediante.