Así fue la tormentosa relación entre Eduardo Santamarina e Itatí Cantoral

MÉXICO.- Uno de los divorcios más comentados del mundo del espectáculo fue el de Eduardo Santamarina, quien cumple 54 años este 9 de julio, e Itatí Cantoral. Ambos desataron un escándalo en el momento de su separación e incluso años después, luego de que confesaron haber sido infieles durante el matrimonio.

Los actores tienen más de 17 años separados, pero desde entonces han sido cuestionados constantemente sobre la razón por la que la relación llegó a su fin. Aunque ninguno ha dato detalles profundos, sí dieron a conocer su versión de los hechos.

Por un lado, Itatí Cantoral dijo a Gustavo Adolfo Infante y a Yordi Rosado que empleados cercanos a ella le informaron de la infidelidad de su esposo. La estrella de telenovelas reveló que todos en el medio se enteraron del engaño antes que ella. La relación extramarital ocurrió cuando Santamarina grababa Velo de novia, producción de Juan Osorio donde compartía créditos con Susana González en 2003.

En aquel entonces, Cantoral acompañaba a su esposo a las grabaciones hasta que un día él le pidió que dejara de hacerlo. "Le llevaba la comida hecha por mí y él ya no quería (...) pues ya andaba con la Susana González", comentó a Gustavo Adolfo.

Cantoral se enteró de la infidelidad por una empleada que se encargaba de asignar camerinos en la empresa. "La del camerino me dijo: 'ay señora, yo ya no sé ni qué decirle. Se meten al camerino, ya todos aquí lo saben", contó. Su chofer también le confirmó el engaño del actor.

La infidelidad de Itatí

En entrevista con Yordi Rosado, Itatí Cantoral confesaría que la razón de su divorcio no fue únicamente la infidelidad. "Te voy a decir una cosa, no fue Susana González. Fue hace tantos años, seguramente, tuve mucho errores yo también, hubo mucho errores, no sé si más míos o de él”, comentó, para después revelar que ella también comenzó a salir con otro hombre, Gabriel Porras.

La actriz reveló que no estaba enamorada de Porras y que su relación con él fue una forma de evitar su soledad en un momento donde el matrimonio con Eduardo ya estaba muy fracturado.