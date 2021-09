Así fue la reacción de Horacio Pancheri al conocer el compromiso de Marimar Vega

CIUDAD DE MÉXICO.- Hace semanas la joyería "Ingrata Fortuna" publicó unas imágenes donde se puede apreciar a la actriz Marimar Vega en primer plano, estirando la mano hacía la cámara y dejando ver lo que parece un anillo de compromiso.

La instantánea publicada por la joyería desató los rumores sobre el posible compromiso entre Marimar Vega y el cinematógrafo Jerónimo "Jero" Rodríguez, con quien fue vista disfrutando unos días de descanso en las playas de Cancún.

La noticia no ha sido confirmada por la actriz mexicana, pero durante la alformbra roja del concierto ofrecido por Alejandro Fernández en CDMX, Horacio Pancheri, ex pareja de Marimar, fue cuestionado sobre su supuesta próxima boda.

Solo buenos deseos para su ex

El argentino demostró la buena relación que mantiene con la que fue su exnovia, al dejar claro que es todo un caballero, afirmando que solo tiene buenos comentarios a quien formó parte importante de su vida.

El actor dejó claro que se siente bien por ella, revelando que aún mantiene mucho cariño por Marimar Vega.

Cuando Pancheri fue cuestionado sobre sus deseos para Marimar, ahora que se presume recibió anillo de compromiso, Horacio respondió: "Lo mejor de la vida, lo mejor, que sea súper feliz", comentó el argentino quien, antes de retirarse agregó: “La quiero mucho”.

Perdieron contacto

El actor que participa en el melodrama "vencer el pasado" aclaró que desde su separación ya no han tenido contacto, aseguró que ella sabe lo mucho que la quiere, y que ha logrado alcanzar cierta madurez personal gracias al apoyo de su psicóloga y la meditación.

Esta no es la primera vez que Horacio se refiere con mucho cariño a Marimar, semanas después de su ruptura, el actor confesó que el cariño hacía la actriz no terminaba con la relación.

“Ella es una maestra en mi vida a quien le voy a agradecer siempre, porque así fue, así lo veo y así la voy a tener en mi corazón”, reveló el argentino en entrevista con el programa Hoy.

Lamenta haber compartido la separación

Pancheri aceptó que fue muy duro tener que aceptar la separación de una manera tan pública: “Uno comparte cuando está enamorado y feliz, a veces uno peca de eso, de no cuidar lo privado, pero dice ‘por qué no mostrarlo al mundo si yo estoy enamorado’. Cuando terminas, pues todo el mundo no quiere mostrarlo, quiere guardarse para uno, o se centra en su familia, lo que sea…. Yo estoy haciendo el duelo hoy”, explicó.

Fue en enero pasado cuando Horacio Pancheri y Marimar Vega confirmaron su separación, sin embargo, ambos actores dejaron claro que la relación concluyó en buenos términos. En aquella ocasión, aprovechó para aclarar que su ruptura no estuvo relacionada con terceras personas.

“Re confirmo mi separación con Marimar y sólo aclarar que no fue por otra mujer como andan diciendo por ahí, dejen de inventar cosas que no son y meter gente en el medio. Nuestra separación fue por temas personales y no entraré en detalles. Les pido respeten este momento difícil”, comentó en aquel momento.