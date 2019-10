Así fue la fuerte pelea entre María Celeste, Daniel Bisogno y Pati Chapoy en Ventaneando

CIUDAD DE MÉXICO.-Tremendo agarrón se dieron los conductores de Ventaneando con la periodista María Celeste del programa Al Rojo Vivo de Telemundo, específicamente Daniel Bisogno y Pati Chapoy.

Esto ocurrió luego de que Sarita Sosa, hija de José José, le ofreciera a la puertorriqueña una entrevista exclusiva este domingo un día después del fallecimiento de “El Príncipe de la Canción”.

Paty Chapoy y Daniel Bisgono acusaron a María Celeste de haber pagado para que Sarita fuera a su programa, cosa que ella negó rotundamente.

“La pregunta es concreta: ¿le pagaron a Sarita para que fuera al programa?”, cuestionó Chapoy a Celeste.

“Absolutamente no, no solamente no le pagamos, sino que ella tampoco pidió dinero contrario a lo que se ha dicho por ahí, estoy diciendo las cosas como son”, contestó la prestigiada periodista.

Esto lo dijo María luego de que señalara que en las últimas 24 horas le llegara una avalancha de críticas por parte de mexicanos por culpa de los conductores de Ventaneando tras decir que ella sabía dónde estaba el cuerpo de José José y lo escondiera.

“Quiero dejar bien claro que ni yo, ni Telemundo, ni mi programa, ha escondido ese tipo de información, por el contrario reconocemos y sabemos lo importante que es esa información para México”, dijo la conductora de Al Rojo Vivo.

Bisogno se le fue a la yugular a María Celeste diciéndole que lo primero que le debieron de haber preguntado a Sarita debería haber sido: ¿Dónde está el cuerpo de José José?, pero ella le contestó rápidamente.

“Yo supongo que no han visto mi entrevista, lo primero que yo hice ayer en el programa fue decir que el cuerpo de él estaba en la morgue de la compañía funeraria”, indicó.

En eso, Pati salió a la defensa de Bisogno, y le dijo que “tal como nosotros lo informamos”, a lo que María le dijo que lo hicieron pero en un contexto de desinformación.

Chapoy continuó encarando a Celeste y le dijo que si le iba a dar réplica a José Joel y Marysol, los otros hijos de José Jose.

Celeste le informó que siempre estuvieron buscando a los otros hijos del astro de la música pero que nunca le habían contestado.

“Déjenme decirle que estoy avergonzada de llamarlos tanto, de rogarles que vengan a mi programa, y yo tengo toda la evidencia, pero no han querido”, explicó.

Una vez le llamé a José Joel y me contestó su manager y me dijo que estaba en el baño y que luego me iba a responder y no lo hizo”, agregó María Celeste.

También, la presentadora le recriminó al equipo de Pati Chhapoy que anduviera diciendo que le pusieron en bandeja de plata la entrevista con José Joel y que ella lo había rechazado, cosa que le molestó bastante por haber sido una mentira.

Por otro lado, Celeste puntualizó que no hizo ningún pacto con Sarita, luego de que Daniel insinuara que la entrevista fue a modo.

“No podemos negar que fue una entrevista a modo, pactada y preparada para que la niña no cayera en ningún problema, la niña no tiene la capacidad por que no está en sus cabales de poder contestar lo que contestó, ¿me explicó?”, preguntó Bisogno.

“Estas queriendo decir que yo le puse palabras en la boca”, le dijo Celeste indignada, “por supuesto que no y no voy a permitir que ninguno de ustedes insinúe que soy el tipo de periodista que pacta con entrevistados antes de ir al aire, eso en mi programa ni conmigo sucede, nunca lo he hecho y nunca va a pasar”, agregó.

María Celeste también dio a conocer que Sarita sí les habló a sus hermanos inmediatamente después de la muerte de José José, según fuentes que a ella le dijeron.

“Me dijo ella (Sarita) que ella lo llamó (a José Joel) inmediatamente después de la muerte, y una persona me comentó que la llamada fue afable y que hablaron como hermanos y que estuvieron muy dolidos y se sintió muy bien la llamada, sin embargo, hubo otra conversación en la que José Joel la llama a ella y presuntamente él la llama con Marysol o con alguien más, y que en esa llamada comienza a agredirla con insultos y ofensas que a partir de eso hay la ruptura y ella decidió cortar el contacto con ellos”, informó la conductora.

Por último, precisó que ella no defiende a Sarita ni es su portavoz, y que ella no le escondió ninguna información a México, y que se siente disgustaba por la desinformación que hubo sobre su persona por parte de los presentadores de Ventaneado.

“Puede que no les guste como yo entreviste, yo hice la entrevista de una forma como yo la hago, respetuosa ante el dolor”, finalizó.