Así celebró Tom Holland que seguirá dentro del MCU

ESTADOS UNIDOS.- Tom Holland acudió a su cuenta de Instagram para celebrar, a su manera, el regreso de Spider-Man al mundo cinematográfico de Marvel.

El actor publicó un corto video de la película de ‘El lobo de Wall Street’ en donde Jordan Belfort, corredor de bolsa de Nueva York interpretado por Leonardo DiCaprio, señala que ‘‘no se irá’’.

‘‘no me voy, no me voy a ir, el espectáculo continúa’’, grita Belfort a sus trabajadores.

La referencia la utilizó para celebrar la noticia de que Sony y Disney habían llegado a un acuerdo en el que aseguran una tercera película de Spider-Man.

"Estoy encantado de que el viaje de Spidey en el MCU continúe, yo y todos nosotros en Marvel Studios estamos muy entusiasmados de poder seguir trabajando en ello", dijo el director de Marvel Kevin Feige. "Spider-Man es un poderoso ícono y héroe cuya historia atraviesa todas las edades y audiencias de todo el mundo. También es el único héroe con la superpotencia para cruzar universos cinematográficos, por lo que mientras Sony continúa desarrollando su propio Spidey-verse, usted nunca sabrá qué sorpresas puede deparar el futuro".

Además, como parte del acuerdo, Spider-Man aparecerá en una futura película de Marvel.

Los términos del nuevo acuerdo no fueron revelados, pero permitirá que Marvel y Kevin Feige produzcan y desarrollen un punto creativo en una película más protagonizada por Tom Holland.