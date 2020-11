Así celebró Erika Zaba el primer cumpleaños de su hijo Emiliano

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de tener un alumbramiento arriesgado, la cantante Erika Zaba y el empresario Francisco Oliveros celebraron el con felicidad el primer año de su hijo Emiliano, quien es muy amado por ambos y así lo expresaron en redes sociales.

En su cuenta de Instagram, la integrante de OV7 compartió un video de una sesión de fotos en la que se le ve a Emiliano un “Smash Cake”, una divertida sesión de fotos mientras el pequeño destruye un pastel de cumpleaños y la idea es captar las reacciones del pequeño y sus padres.

Aunque sin duda alguna, Erika fue la más sorprendida, ya que confesó que siempre quiso realizar ese tipo de fotos y se le pudo cumplir con su primogénito.

“Yo juraría que se iba a meter todo lo que traía más azúcar y sorprendentemente no fue así, le gustó más jugar con él que llevárselo a la boca... ahora sí que me sorprendió”, dijo.

Otro de las formas de festejar un año de la llegada de su hijo, la intérprete de “Te quiero tanto, tanto” publicó otro videoclip en el que se aprecian fotos de ella y su esposo con el niño, en distintas etapas de su primer año de vida, el cual fue muy emotivo, tanto para ella como para sus fans, quienes saben lo mucho que batalló para lograr quedar embarazada.

“Mi niño tan querido y tan anhelado, hoy cumples un año y, sin ni siquiera saberlo, inundaste nuestras vidas con una felicidad que todavía no puedo describir . Que dios nos dé muchos años para acompañarte y guiarte y seguir coleccionando tantos y tantos momentos llenos de tanta alegría y felicidad. Te amamos Emiliano. Tu papá y tu mamá. #babydarling #1año #miprimercumple #graciasvida #babyemiliano #papasfelices. Gracias a todos ustedes por ser cómplices y compartir juntos esta dicha de ser mamá”, escribió Erika en la descripción del videoclip.



Las dificultades

En febrero pasado, Erika Zaba platicó en un video, en su canal de YouTube, los duros momentos que tuvo que enfrentarse para quedar embarazada y se tuvo que someter a un doloroso proceso “in vitro” para poder lograr gestar a su bebé, quien nació antes de lo debido a una complicación que tuvo días antes de que estaba planeado para nacer, publicó la revista Quién.

“Tuve cesárea porque tuve que ir de emergencia al hospital y ya no nos dejaron salir. Emiliano estaba programado para nacer un jueves y tras un fuerte dolor de cabeza que tuve nació de emergencia el domingo por cesárea. Si no he compartido esta parte de mi historia es porque no sé si estoy segura de querer compartirla”, externó.

Fue una enfermedad grave, agregó, por lo que los médicos tuvieron que accionar rápido antes de que el alumbramiento se complicara más y tuvieron que practicarle una cesárea y no parto natural como ella lo había planeado.

“Lo sigo procesando, estuvo muy duro, estuvo feo y cuando esté preparada y lista para compartir la experiencia lo voy a hacer”, apuntó.

A pesar de que no quiso detallar sobre ese momento, sí confesó que la enfermedad que padeció le impidió amamantar a su hijo como a ella le hubiera gustado, pero es lo más importante en su vida y está feliz en esa nueva etapa de madre que está viviendo.