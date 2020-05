Ashley Benson se las arregló para desmentir rumores de infidelidad

LOS ÁNGELES, California.- Hace unos días trascendió la noticia de que una de las parejas más famosas de Hollywood, Cara Delevingne y Ashley Benson, habían terminado con su relación amorosa.

Aunque antes de ello existían rumores de un posible compromiso, lo cierto es que la pareja ni siquiera terminó la cuarentena junta.

‘'La relación de Cara Delevingne y Ashley Benson siempre ha tenido sus altibajos, pero ahora ha terminado... la relación simplemente ha llegado a su fin'’, fueron las palabras de una fuente cercana según información de la revista People.

La causa nunca se supo, de hecho ni siquiera las implicadas han hablado al respecto, pero quienes sí han comenzado especulaciones han sido usuarios de redes sociales, algunos de ellos aseguran que se trató de una infidelidad de Benson con el rapero G-Eazy en la cuarentena.

Además de aparecer en fotos juntos, estos famosos también han intercambiado algunos likes y comentarios en Instagram, lo que dio pie a que se iniciara tal rumor.

No obstante, Recientemente, un usuario de Instagram compartió el screenshot de un artículo que planteaba la posibilidad de que Benson haya engañado a Delevingne con G-Eazy y la fan de Ashley dio a conocer su opinión al respecto, ganándose así un like por parte de la famosa.

'No pueden decir que ellos están saliendo solo por un like y unos cuantos comentarios. ¿Ashley no puede tener amigos? Dejen de decir que Ashley fue infiel, o incluso Cara. Ellas necesitan a sus amigos más que nunca!', escribió la seguidora de Benson aquien Ashley dio like.

De esta manera la actriz dejó en claro que no son más que puras especulaciones falsas.