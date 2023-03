Aseguran que Thalía y Tommy Mottola ya firmaron su divorcio y que siempre tuvieron habitaciones separadas

ESTADOS UNIDOS.- Thalía y Tommy Mottola formaron una de las parejas más estables del espectáculo, pero tal como lo demostraron recientemente Andrea Legarreta y Erik Rubín, las cosas no son siempre como parecen.

Tras 22 años de casados, la cantante y el empresario comenzaron a ser señalados por rumores de una supuesta crisis matrimonial, pero esto se agravó aún más porque se dijo que el empresario le había sido infiel a Thalía con una artista peruana llamada Leslie Shaw.

¿Vidas separadas?

A pesar de que Leslie negó tener un romance con Tommy, y de que este le ha seguido expresando su amor a Thalía en redes sociales, todo parece indicar que en realidad llevan vidas separadas.

Hace unas semanas, los presentadores de Chisme No Like dieron a conocer el testimonio de una empleada doméstica que trabajaba en la casa de la pareja. Ella señaló que Thalía y Tommy no dormían juntos, aunque Javier Ceriani asegura que siempre se rumoró que tenían habitaciones separadas.

En una de las más recientes transmisiones, la conductora Elisa Beristain compartió que hubo una reunión de periodistas conocidos de entretenimiento en Miami, donde salió el tema y confirmaron que la pareja se divorció hace tiempo.

Los presentadores señalaron que los divorcios se pueden ocultar cuando hay mucho dinero de por medio.