Aseguran que Belinda trae en jaque a producción de 'Hoy No Me Puedo Levantar'

MÉXICO.- A pesar de que Belinda compartió con gran emoción su participación en la obra Hoy No Me Puedo Levantar, ahora se ha dado a conocer que su actitud tiene en jaque a toda la producción de este proyecto.

De acuerdo a la periodista Ana María Alvarado, la cantante y actriz ha tenido malas conductas con compañeros, además de otras acciones que orillaron a los directores de la puesta escena a hacerla firmar un contrato especial y buscarle una suplente.

Me cuenta la gente que trabaja ahí que ya los tiene medio cansaditos Belinda en los ensayos porque pide todo el tiempo que quiero esto, que quiero lo otro, que esta ropa por qué, yo solo uso ropa de marca, que esto no me gusta, que hasta para allá, que no me grites, que no me hables…, relató Alvarado en el programa Sale el Sol.