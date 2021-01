Aseguran fanáticos que nuevo sencillo de The Weeknd está dedicado a Selena Gomez

Ciudad de México.- The Weeknd impactó a sus seguidores con el lanzamiento del video musical del sencillo “Save Your Tears”, pues además de comentarse su gran transformación física para este proyecto, en el cual usó prótesis faciales que lo hacen parecer completamente irreconocible, también ha sobresalido el parecido que tiene la modelo con su ex novia, la cantante Selena Gomez.

A pesar de que el canadiense de 30 años y la estadounidense de 28 mantuvieron un romance de casi 10 meses en 2017, los seguidores de los cantantes siguen percibiendo detalles de esta fallida relación sentimental.

“¿Cómo es que nadie está hablando de cómo la chica se parece tanto a Selena G”, escribió un seguidor del artista en la plataforma YouTube.

Otro agregó: “Como si esta canción fuera sobre ella si realmente la escuchas y el video lo confirma”.

“Se parece a Selena Gomez”, dijo alguien más.

Inclusive, algunos notaron la similitud de belleza y moda entre la modelo y Selena, por lo que una persona añadió: “la chica tiene un peinado y aretes similares a los de Selena en su video musical ‘Dance Again’”.

Otra persona expresó: “La chica se parece a Selena en el video musical ‘Dance Again’. Esta canción es para Selena”.

Otros señalaron las letras de The Weeknd y cómo podrían ser una referencia a otra pista del álbum Rare de Selena.

A pesar de que los internautas y fanáticos de los artistas siguen atando cabos sobre la malograda relación y el videoclip, hasta el momento ni The Weeknd ni Selena Gomez se han pronunciado al respecto.

Video: