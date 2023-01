Aseguran existe ficha roja en contra de uno de los involucrados en el caso de Octavio Ocaña

Tijuana, Baja California.- El padre del actor Octavio Ocaña aseguró que ya existe una ficha roja por la Interpol en contra de uno de los involucrados en el caso de asesinato de su hijo.

La ficha roja de este tipo es un avance para mí, porque ellos (la policía) siguen estancados. Me preguntas si yo hago el trabajo de ellos, toda la vida lo he hecho, desde que mataron a mi hijo yo he hecho el trabajo con mis peritos con mis abogados, investigado cosa por cosa como si yo fuera policía o investigador privado”