Asegura Karla Sofía Gascón que extraña cosas de su pasado como Carlos

Karla Sofía Gascón reapareció en el programa Hoy para dar a conocer que se encuentra a escasas horas de recibir su identificación oficial como mujer en México; sin embargo, sorprendió al declarar que aún extraña cosas de su pasado como Carlos Gascón.

Ante la sorpresa de Andrea Legarreta al ver la reacción de Karla Sofía tras ver sus imágenes como Carlos, Gascón explicó: “Sí da cosita a veces, me dan ganas de llorar, pero no puedo llorar ahora porque tengo las pestañas así y se estropean… obviamente sí extraño algunas cosas, pero estoy muy feliz con la decisión y con todo lo que he hecho y con mi vida actual, estoy muy contenta”.

Acto seguido, Legarreta insistió en el tema y le cuestionó sobre las cosas que extrañaba de Carlos, a lo que la artista replicó: “Lo cabroncísimo que era a veces… no, no, extraño siempre cosas de la masculinidad que de repente me salen también de vez en cuando, porque sí hay una mezcla muy grande… siento cositas, pero son mínimas porque soy la misma persona”.

Posteriormente, Karla Sofía cambió de tema y habló de la importancia que tiene para ella el recibir una identificación como mujer en México.

“Estoy aquí porque justo mañana ya me entregan mi último (trámite), mi identificación oficial en México, era mi último requisito, como quien dice mi última victoria digamos conseguida oficial, ya tener todos mis papeles resueltos en todos los sitios donde estoy y que no quede ni rastro de esa cosita que era antes, que también era muy bonita”, detalló.