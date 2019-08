Asegura Julián Gil que no extraña a su hijo, pero lanza advertencia

A pesar de la controversia que generaron las recientes declaraciones de Julián Gil, al confesar que no extraña a su hijo menor porque no ha convivido con él, el actor retomó el tema en entrevista para el programa Hoy y explicó:

“Es duro y es una realidad, yo creo que uno en la vida tiene que ser congruente con transparencia, los que me conocen saben que yo siempre vivo con transparencia y es lo que siento”.

Conjuntamente y con los ojos a punto del llanto, el actor aprovechó para manifestar que toda esta situación es culpa de la madre del niño.

“Yo lo único que le he pedido a Marjorie es que me deje convivir sanamente con mi hijo, el niño tiene dos años ocho meses y yo todavía al día de hoy no he podido convivir con mi hijo y eso es un derecho que tiene él”, expresó.

Asimismo, Gil confesó que espera el momento en que su hijo crezca para poder convivir con él. “No puedo extrañar a alguien que de repente lo conozco hoy y lo vea de aquí a un año, no puedo extrañar (a alguien así), es muy duro, lo mismo va a pasar con el niño cuando tenga un poquito de conciencia, pregúntenle al niño de aquí a 10 años, porque yo estoy seguro que esto no se va a arreglar, ¿sabes cuándo voy a ver al niño?, cuando él pueda tomar sus propias decisiones, eso se los firmo yo hoy, a menos que ella cambie su mentalidad, cuando recapacite, acepte que ha cometido errores, pero mientras eso no pase la única forma es cuando él pueda tomar sus propias decisiones”.

Finalmente, el argentino subrayó que, aunque muchos piensan que cuando el niño crezca tendrá que explicarle estas declaraciones, él esta seguro que será su madre quien deberá hacerlo.

“La sangre pesa y yo creo que quien tiene que dar explicaciones al niño en su momento es otra persona y no yo, porque como dices está todo en redes, la sangre pesa y ya sea de aquí a tres o cuatro años, Matías sabe que yo lo voy a estar esperando”, sentenció.