Asegura Irina Baeva que sus padres no deseaban que se comprometiera con un hombre como Gabriel Soto

Ciudad de México.- Irina Baeva sigue haciendo frente a las críticas que ha recibido por su romance y ahora compromiso matrimonial con Gabriel Soto e incluso aseguró que sus padres no deseaban que ella se fuera a casar con un hombre como él.

Durante la entrevista que concedió a la periodista Mara Patricia Castañeda, la rusa subrayó que tiene el total respaldo de su familia para contraer nupcias con el actor mexicano; sin embargo, destacó que antes de su relación con Gabriel, sus padres deseaban otra cosa para ella.

“Siento que para mis papás fue algo muy muy bonito, a tu hija la eligieron para el resto de su vida, y no te creas que, para mis papás, no creo que mis papás deseaban que su hija tuviera un novio que fuera 17 años mayor que ella y que ya estuviera divorciado y tuviera hijas… pero mis papás son como… a mí me dijeron ‘lo que a ti te haga feliz, nosotros estamos felices por ti y por ustedes’”, explicó.

Previo a estas declaraciones, Baeva defendió a capa y espada su decisión de unir su vida a la de Soto. “Es una relación que es tan sólida al día de hoy, es tan bonita, de confianza y nos amamos y estamos felices, y luchamos contra viento y marea prácticamente, que nos vamos a casar y queremos formar una familia, y estamos contentos a pesar de todas las cosas que han sucedido, de lo que se ha dicho y por allá y por acá, aquí estamos, y estamos juntos y lo hemos superado”.

Asimismo, destacó que pese a todo lo que se ha dicho de su noviazgo con Gabriel y la forma en que se dieron las cosas, ella optó por creer en lo que el artista le ha contado sobre su pasado con Geraldine Bazán.

“Si no estuve ahí presente en una situación, nunca puedes decir por más obvio que parezca, que las cosas fueron así y así, eso fue una de las cosas que yo aprendí, en esta situación es justamente eso, yo no estuve presente en su relación pasada. Lo que él me platicó, lo que él me contó, lo que él me decía, ya depende de uno, si tú quieres confiar o no. Yo elijo confiar en él y elijo creer en las cosas que me dice, eso es decisión de uno, pero de que me consta, no me consta finalmente”, afirmó.