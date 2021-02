Arturo Peniche busca reconciliarse con su esposa

CIUDAD DE MÉXICO.- A siete meses de haber anunciado su separación de Gaby Ortiz, ahora Arturo Peniche busca reconciliarse con ella.

El actor había tomado la decisión de distanciarse de quien fue su esposa por casi 39 años, pero acaba de aceptar que fue una equivocación, por lo que está tratando de reconquistarla.

Estoy tratando de volver a cortejarla, estoy tratando de ligármela otra vez, claro que está costando trabajo, esta reconquista está siendo padre, me gusta”, dijo en el programa ‘Hoy’.

“Yo me casé a los 19 años sumamente enamorado; cuando yo vi a esa mujer, dije: ‘yo quiero que esa mujer sea la madre de mis hijos’. Logré conquistarla, cautivarla, hacerla mi esposa”, detalló.

El padre de Brandon Peniche admitió que se separó de Gaby por una crisis personal derivada de la pandemia, pero ahora se siente más fuerte que nunca y espera poder rescatar su matrimonio.

“Estamos ajustando lo que se desajustó en algún momento, es la primera vez que me sucede; que fui yo el que tomó la determinación, pasé por una crisis personal, mental, venía de un ciclón, de una tormenta muy fuerte por la pandemia, fue todo al mismo instante”, declaró.

“Cuando me dijeron: ‘no has estado’ (…) me sentí agredido, dije bye, ciao, no quiero saber nada de nadie y me quité. Hoy me doy cuenta de que pudo ser una reacción impulsiva y estoy tratando de ajustar esas cosas”, indicó.

Arturo estuvo inmerso en medio de escándalos de supuesta infidelidad con su nuera Sharis Cid, esposa de su hijo Brandon.