Arturo Chacón debuta como compositor con un tema para el Día de las Madres

HERMOSILLO.- Arturo Chacón no quiso dejar pasar la oportunidad de cantarle a todas las mamás en su día, y que el distanciamiento por la pandemia no impida poder expresarle a todas lo importantes que son.

El tenor oriundo de Navojoa, dijo en videoconferencia exclusiva para EL IMPARCIAL que debutó como compositor con la nueva canción “Te Traigo Serenata”; un himno de amor hacia todas las madres, que forma parte de su disco “De mi casa a tu casa”.

La gente que me conoce sabe que yo, antes de ser cantante de ópera, era serenatero, mariachi, llevaba serenata a medio mundo y tuve la oportunidad de llevarle a mi mamá, a mi abuela, a muchísima gente”, dijo Arturo Chacón.

“Es un sentimiento de querer estar con mamá, de cantarle, aunque sea desde lejos. La canto con mucho cariño, nació de un lugar muy especial, muy real y verdadero. Me acompaña mi hijo Arturito (Jr.), él canta junto conmigo. Además, mi querido amigo Julio Ramírez de grupo Reik me hizo el gran favor de grabar la guitarra para esta canción”, continuó.

UNA CARTA DE AMOR PARA SU MAMÁ

La inspiración para esta canción no podía ser otra persona más que la madre de Arturo Chacón, Josefina Cruz de Chacón, pues considera que gracias a ella es que ha logrado llegar tan lejos en el mundo del canto operístico.

“Ella me levantó un día después de una noche de serenatas que me desvelé, me despertó y me dijo ‘hey, tienes clase de canto’. Me hizo una cita con un maestro de la Uni para que estuviera canto, que tomara mi disciplina. Fue ese impulso, esa iniciativa suya de mandarme a estudiar para cantar, lo que me trajo hasta aquí”, expresó.

Y a pesar de la distancia por vivir en Miami, y los años que han pasado desde que se fue de su natal Sonora, Arturo no siente que se haya separado de su madre, pues la comunicación con ella es constante y sabe que siempre contarán el uno con el otro.

“No hubo un momento en que me fui. Lo curioso es que no me he ido. Hablamos casi todos los días, estamos en comunicación constante, cualquier momento que yo necesite hablar con ella, cualquier cosita siempre está ahí. Incluso para la portada de este disco que necesitaba una foto de mi mamá conmigo, a los 20 minutos ya tenía todo el álbum en mi WhatsApp”, finalizó.

DETALLES

“Mujer divina” y “Mujeres Divinas” son las otras dos canciones que componen este especial del Día de las Madres de Arturo Chacón.

“Te Traigo Serenata” ya está disponible en todas las plataformas digitales de música.

El joven sonorense no dejó de trabajar en la pandemia, pues además de los sencillos de su disco “De mi casa a tu casa”, también lanzó un material navideño.

Esta es la primera canción compuesta por Arturo Chacón en su totalidad.

A Arturo lo acompaña en la canción su pequeño hijo Arturito.