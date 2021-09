Arturo Chacón apuesta a la música mexicana

CIUDAD DE MÉXICO.- Arturo Chacón es una de las glorias nacionales de la ópera. El tenor mexicano se ha presentado en los escenarios internacionales más suntuosos y en las salas más prestigiadas del mundo, pero no obstante ostentar esa gran trayectoria operística, el artista radicado en Canadá suele incursionar en la música vernácula con solvencia y vigor.

Hoy, Chacón presenta un nuevo álbum titulado “De mi Casa a tu Casa”, una colección de temas tradicionales al puro estilo del cantor, que contó con la con la participación de su esposa la soprano Venetia María Stelliou y de su hijo Arturo.

“Es muy significativo tener música nueva este mes, tengo 20 años viviendo fuera de México y por ello, cada canción que tenga que ver con México es como un salvavidas para sentir el calor nacional y mis orígenes”, asegura.

La música mexicana para el mundo

El cantante sonorense tiene una vida viviendo fuera de su país, pero además viajando por el mundo para presentarse en los principales recintos musicales.

Chacón platicó para la revista GQ México como es para él vivir en el extranjero y cantar música mexicana lejos de su país natal.

"Por ejemplo, 'Canción Mixteca' la cantó desde que tengo uso de razón, se escuchaba en mi casa todo el tiempo y la primera vez que la canté en un concierto fuera de México me la pasé llorando de emoción. ‘Qué lejos estoy del suelo donde he nacido’: cantar esas líneas es bien diferente cuando no estás en casa", expresó.

El intérprete mexicano también reconoció que ahora con la facilidad que ofrece la tecnología, la música mexicana tiene un mayor alcance y es más reconocida en el mundo, lo que le ha permitido llegar a más gente a nivel internacional.

Arturo Chacón presenta su nuevo material discográfico titulado "De mi Casa a tu Casa".

Entre la música de cámara y el regional mexicano

Para Arturo Chacón su preparación profesional le permite darse el lujo de poder interpretar en diversos géneros, siendo más conocido por su trabajo como tenor, ahora se permite apostar por la tradición ranchera y los boleros.

"Es un privilegio poder llegarle a la gente con música que tenga mucho significado, que tenga ‘pastita’, que no solamente es seguir el ritmo y ya", explicó.

El cantante es consciente de que la música sale en relación a lo que la gente esté comprando, pero afirma que lo que es bueno tiene un poco costo un poco mayor. "El reggaetón que es música menos completa, es más fácil de digerir, es como comerte una hamburguesa de McDonald’s", declaró.

Para Arturo el iniciar su carrera musical interpretando ranchero fue una ventaja que pocos tenores tienen, ya que le permitió aprender a interpretar con ese desgarre emocional que solo los mexicanos poseen, expresando mucho y sin necesidad de tomar clases, algo que se aprende al cantar rancheras.

Pero no todo es tan sencillo, el tenor explica que interpretar en ranchero siempre requiere de un esfuerzo extra y sigue siendo retador en todo momento. "El reto es más grande en la ópera, pero en el mariachi hay una exigencia alta", afirmó.



Grandes influencias en su vida

Arturo Chacón ha tenido una fuerte influencia en la música, recuerda que de joven escuchaba las canciones del disco de Luis Miguel "Romances", de quien se declara admirador. "Una de las voces más increíbles que he escuchado; técnica y expresivamente hablando un genio este muchacho".

Para Chacón uno de los personajes que también ha influido en su carrera es Don Vicente Fernández, a quien recuerda con especial aprecio. "Cuando estaba muy chavito él era amigo de mi abuelo, y cuando llegaba a mi casa en Sonora yo le decía ‘Tío Chente’, y mis papás nunca me corrigieron. Me encantaría pasar a saludarlo cuando se recupere, él es una de las personas que más me influyeron, tanto que en la escuela igual me apodaban “el chente”, recordó.

El sonorense Arturo Chacón radica en Canadá desde hace dos décadas.

Música mexicana en estuche de lujo

El seleccionar los temas para su nueva producción fue una tarea ardua, pero se apoyó bastante de la reacción de su público ante la interpretación de diversos temas durante la pandemia.