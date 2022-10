Artic Monkeys regresa con The Car, su nuevo álbum

REINO UNIDO.- Luego de cuatro años de inactividad, Artic Monkeys vuelve con The Car, su noveno álbum de estudio. En la producción estuvo James Ford, mientras que las 10 nuevas canciones se escribieron por Alex Turner. Según las críticas que ha recibido, podemos hablar de un cambio en la producción musical de la banda.

“Nos tomó mucho más tiempo llegar al punto final de este álbum que de cualquiera de los otros. Supongo que porque teníamos un poco más de tiempo”, comentó Alex Turner.

El nuevo disco se anunció a mediados de agosto. Cuenta con 10 temas en total. Algunos de los más destacados son “There’d Better Be A Mirrorball”, “Body Paint” y “I Ain’t Quite Where I Think I Am”. Se trata de 37 minutos de reproducción.

Alex discusses the bands new album 'The Car' with @zanelowe on @AppleMusic. Watch it here: https://t.co/mXhKxvcAZ0



'The Car' out tomorrow, Friday 21st October. pic.twitter.com/OPIuVut5GJ — Arctic Monkeys (@ArcticMonkeys) October 20, 2022

Artic Monkeys inició su carrera hace 18 años. Los álbumes que tiene hasta ahora, inclouyendo álbumes de estudio y de video, son los siguientes: (2004) Beneath The Boardwalk, (2006) Whatever People Say I Am, That's What I'm Not, (2007) Favourite Worst Nightmare, (2008) Late Night Tales, (2009) Humbug, (2011) Suck It and See, (2013) AM, (2018) Tranquility Base Hotel + Casino, y el más reciente, (2022) The Car.

Tal vez te puede interesar: Taylor Swift sorpende a sus fans de madrugada con 7 bonus tracks para Midnights