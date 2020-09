Arremete Niurka contra Monserrat Oliver en TikTok y la llama 'tonta'

Tijuana, BC.- “Tontita, se te olvidó que la reina de la polémica soy yo”, le dijo Niurka Marcos a Monserrat Oliver a través de un video en Tik Tok.

Luego de que la cubana abandonara el programa que conduce la regia junto a Yolanda Andrade, Marcos siguió dándole rienda suelta al tema.

Y aunque Yolanda Andrade, supuestamente declaró que no fue cierto que la vedette abandonara la grabación del programa “Monse & Joe”, la cubana arremetió muy a su estilo.

“A ver Monserrat vamos por partes, mi lenguaje corporal, nunca fue de enojo, fue veloz y divertido.

“Tu dijiste: Niurka ya vete, y me fui. me seguiste arrepentida, pero la verdad es que te quiso te lucir, te vi, pero te ignoré”, enfatizó la actriz cubana.

Le cuestiona por qué razón tendría que tratar mal a quienes acuden al programa “gratis” y para levantar el raiting.

Señaló que si la producción no le marcó tal acción, el problema es que la subestimó, pero pues que no se preocupe tanto porque no es la primera vez que la corten de un lugar.

“Perra”, finalizó Niurka Marcos.