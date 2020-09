'Army of the Dead' de Zack Snyder tendrá una precuela y serie de anime en Netflix

ESTADOS UNIDOS.- "Army of the Dead" de Zack Snyder contará con una precuela de película, aún sin título, y una serie de anime para Netflix.

Durante un comunicado de prensa realizado la mañana de este jueves, el famoso director señaló sentirse emocionado por la oportunidad de asociarse nuevamente con la compañía más famosa de streaming.

"Army of the Dead" de Snyder está protagonizada por Dave Bautista, Ella Purnell, Ana De La Reguera, Theo Rossi, Huma Qureshi, Omari Hardwick, Tig Notaro, Hiroyuki Sanada, Garret Dillahunt, Matthias Schweighöfer, Raúl Castillo, Nora Arnezeder y Samantha Win.

La cinta, que se espera se estrene en 2021, sigue a un grupo de mercenarios en una Las Vegas infestada de zombis mientras intentan llevar a cabo el mayor atraco jamás intentado. Shay Hatten, uno de los escritores del guión de "Army of the Dead", escribirá la precuela y la serie de anime.

ARMY OF THE DEAD, la película de zombies que Zack Snyder ultima para Netflix, se convertirá en franquicia en la plataforma, que expandirá su universo con una precuela internacional y una serie de animación adicional. pic.twitter.com/MmSLbxCJSU — Horror Losers (@horrorlosers) September 3, 2020

La precuela estará dirigida y protagonizada por Schweighöfer y seguirá a su personaje de Ludwig Dieter de "Army of the Dead". La película será producida por Snyders y Coller de The Stone Quarry junto con Schweighöfer y Dan Maag de Pantaleon Films.

En cuanto a la serie de anime, "Army of the Dead: Lost Vegas", narrará la historia del origen del personaje de Bautista y su equipo de rescate durante la caída inicial de Las Vegas mientras se enfrentan a la misteriosa fuente del brote de zombis. Zack Snyder dirigirá dos episodios de la serie.

Jay Oliva fungirá como showrunning y dirigirá dos episodios de la serie. La serie será producida por Snyders y Coller de The Stone Quarry junto a Olivia y Hatten. Bautista, De la Reguera, Notaro, Hardwick y Purnell volverán a interpretar sus papeles en el anime.