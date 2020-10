Arman gruperos fiesta en malecón de Mazatlán... ¿Y la sana distancia?

Tijuana, BC.- Consciente de que hay que tomar sana distancia y evitar aglomeraciones, Eduin Caz de Grupo Firme, pide no enviarle críticas tras una reunión al aire libre que se hizo en el malecón de Mazatlán junto con otros gruperos.

El vocalista del grupo tijuanense junto a Luis Alfonso Partida “El Yaki”, Luis Antonio López “Mimoso” y Erik Aragón de Grupo Codiciado armaron tremenda fiesta en el malecón, y esto les trajo críticas por la pandemia.

El puerto sinaloense es semillero de talento y siempre se verán a cantantes echar la bohemia como en este caso.

Ellos se encontraba han grabando unos videos, y las personas comenzaron a congregarse a su alrededor hasta que se armó la pachanga.

“Estábamos grabando unos videos en el malecón de Mazatlán y se juntó la gente, los complacimos, sí, nos tomamos fotos.

“Por favor esos mensajes de que irresponsables, no me los manden, porque ya sabemos, es un riesgo que tomamos, ni modo, no podemos ser sangrones con la gente”, dijo Caz en su cuenta de Instagram.

Los cantantes estuvieron todo el tiempo bajo una palapa, mientras que abajo en la arena pegado al mar, los fanáticos que disfrutaron de este mini concierto gratuito.

Caz fue el único que dio su versión ante los comentarios de los seguidores en redes, quienes no vieron con buenos ojos esta acción.