Arkasha Stevenson será directora de la nueva precuela de “La Profecía” 

Actualmente 20th Century Studios trabaja en la realización de “The First Omen”, una precuela de la famosa película original de Fox “The Omen” (o “La Profecía”) de 1976. Para esta nueva película se contará con la dirección de Arkasha Stevenson, quien ya había dirigido episodios de Legión y Briarpatch.

Además de debutar como directora de un largometraje, Stevenson, junto con Tim Smith, se encargará de la reescritura de la historia. El compañero de escritura también está listo para ser productor ejecutivo en esta producción de Phantom Four.

Todos y todas recordamos al demoniaco Damien de la película original, la cual fue un éxito de taquilla en aquellos tiempos, recaudando más de 60 millones de dólares en taquilla nacional.

Un clásico

Después de la entrega original, se realizaron dos precuelas, Damien: Omen II (1978) y The Final Conflict (1981), así como el reboot de 2006, protagonizada por Liev Schreiber, Julia Stiles y David Thewlis; esto entre otros seguimientos en la pantalla pequeña.

La primera vez que trabajaron juntos Stevenson y Smith fue en el cortometraje “Pineapple”, estrenado en el Festival de Cine de Sundance de 2017, dirigido por Stevenson y producido por Smith. Más adelante, el concepto fue lanzado para serie de televisión y ambos escribieron el piloto. Entre otras colaboraciones que han realizado juntos, está Beautiful Monsters, un proyecto para Amazon en el que trabajan actualmente.

Una gran trayectoria

Stevenson ha forjado una gran trayectoria en el entretenimiento desde su comienzo; sin embargo, no todo fue siempre cine, pues antes de comenzar fue fotoperiodista del LA Times.

Phantom Four de Goyer y Levine se especializa en géneros elevados de alto concepto para cine y para televisión. Entre los próximos lanzamientos de la productora se incluyen el reboot de Hellraiser en Hulu y la segunda temporada de la serie aclamada “La Fundación”, de Apple, donde Goyer es showrunner y productor ejecutivo.

"The First Omen" se ha estado desarrollando durante años. Fue en 2016 cuando Antonio Campos estaba en negociaciones para dirigir la precuela de este clásico de terror, con David Goyer y Phantom Four a bordo para producir también en ese momento. En algún punto del desarrollo, los escritores Chad y Carey Hayes (El Conjuro, El Conjuro 2) también se incorporaron a este proyecto. La idea principal era explorar la historia para llegar a saber cómo el hijo del Diablo llegó a nuestro mundo como un pequeño niño humano que, si bien es angelical, no podemos evitar que nos ponga los pelos de punta.

Aún no está claro si Smith y Stevenson están trabajando desde cero en la escritura de la historia; hasta este momento no hay detalles de lo vaya a tratar esta nueva precuela de la franquicia de La Profecía.

