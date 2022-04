Arigame plays usará guardaespaldas por violencia en Monterrey

Tijuana, Baja California.- Arigameplays cobró popularidad por sus transmisiones jugando videojuegos en un servicio de streaming en vivo llamado Twitch. Ari está casada con Juan Guarnizo, quien también sube contenido de esta misma índole. Ella cuenta con 4.2 millones de seguidores en la plataforma.

La pareja reside en el sur de Monterrey desde hace años atrás. Sin embargo, debido a la alta de feminicidios en la ciudad, Arigameplays tomó la decisión de comenzar a usar guardaespaldas. Alguno de los casos más sonados son el de Debanhi Escobar y María Fernanda.

"Por no quererme ver mal no lo hacia y espero que me entiendan esto, no lo hago por mam*na o porque se me subió la fama en la cabeza no, lo hago porque tengo mucho miedo de salir un día y no volver" dijo la influencer. Además, asegura le gustaría todas las mujeres pudieran protegerse de esta manera.

Por ello, su pareja salío a corroborar esta información, asegurando no siempre podía estar con ella pero siempre la apoyaría en sus desiciones.

Algunas artistas como Kenia Os, han decidido no usar guardías cuando salen a las calles.