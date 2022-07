¡Ariana Grande sorprende con foto sin maquillaje!

ESTADOS UNIDOS.- El pasado lunes, Ariana Grande compartió un video corto en una Historia de su cuenta de Instagram, donde se le puede ver con la cara completamente limpia, sin maquillaje. Posteriormente compartió una foto suya ya maquillada. Esto con la finalidad de compartir la transformación que logró hacer usando maquillaje de su línea "R.E.M. Beauty".

En el video que compartió, el cual utilizó para el "Antes", Grande posaba tímidamente con una sonrisa, mientras sostenía una taza. Usaba un vestido negro y su cabello recogido.

Para el "Después" lució su rostro con rubor, labios brillosos, además de sus pestañas con volumen y cejas prominentes muy bien definidas.

La intérprete se encuentra promocionando la Colección "Capítulo 3: On your collar", la cual introdujo cinco productos labiales nuevos en el mes de junio.

En uno de sus videos de su canal de Youtube, Ariana respondió preguntas de sus admiradores mientras se aplicaba el maquillaje. Ahí, los fans aprovecharon para quitarse la duda respecto a los rumores de su abandono al mundo musical (dado que su último album "Positions" fue lanzado en el 2020):

Esta es una pregunta que me da nervios responder, pero siento que quiero ser transparente y honesta con mis fans. La verdad es que no he comenzado algún album"