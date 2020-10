Ariana Grande revela la lista de canciones del álbum 'Positions'

ESTADOS UNIDOS.- Ariana Grande aprovechó la tarde de este sábado para recurrir a su cuenta oficial de Instagram y dar a conocer el listado de canciones que forman parte de su nuevo álbum ‘Positions’.

Cabe recordar que apenas hace una semana, Ariana reveló sus planes de lanzar nuevo material este mismo mes, algo con toque sorprendió a sus fanáticos pues no se lo esperaban, mucho menos el recién alzamiento de su más reciente single que comparte título con el álbum.

Ahora Grande mostró los nombres de las 14 pistas del álbum, las cuales son: Shut up, 34+35, Motive feas Doja Cat, Just like magic, Off the table con The Weeknd, Six thirty, Safety Net feat Ty Dolla $ign, My hair, Nasty, West Side, Love Language, Positions, Obvious y Pov.

Se rumorea que Ariana colaboró con Dua Lipa para el álbum, pero desafortunadamente, ella no aparece en la lista de canciones. ¡Sin embargo, hay tres artistas involucrados!