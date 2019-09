Ariana Grande con problemas de ansiedad y depresión

Ariana Grande se encuentra actualmente trabajando arduamente en su gira de ‘Sweetener’ por el mundo, pero parece que actuar noche tras noche ha traído graves consecuencias a su salud.

Según información de Daily Mail, Ariana canceló el ‘meet & greet’ que estaba programado para hacerse antes de su concierto en Amberes, Alemania. Más tarde la cantante explicaría las razones vía Instagram.

‘‘Hola mis amores. Tiempo para un poco de honestidad. Mi ansiedad y depresión han estado en su punto más alto últimamente. Te he estado dando todo lo que tengo e intenté empujar lo más fuerte que pude y enmascararlo. Hoy ha sido extra duro. Después de un puñado de ataques de pánico, siento que la decisión más sabia sería no hacer una fiesta de prueba de sonido o ‘m & g’ hoy y preservar mi energía para el espectáculo. no quiero apresurar nuestro tiempo juntos o parecer temblorosa. me gusta pasar tiempo contigo y no podré estar presente o darte lo mejor de mí hoy. Cualquier persona que haya tenido ‘m & g’ o prueba de sonido hoy, por supuesto, recibirá un reembolso total por esta decisión. Te quiero. Lo siento mucho. Te prometo que te daré el mejor espectáculo que pueda’’, escribió la cantante.

Además, en un correo electrónico a los fanáticos que habían comprado boletos para los eventos que fueron cancelados, Ariana agregó: "Me gustaría poder controlar estos ataques, pero como lo entiende cualquier persona con ansiedad o depresión, a veces solo puedes operar en sus términos y no en los tuyos".

Ariana ha compartido anteriormente que viajar no es saludable para ella,en Twitter: "Hacer [música] es curativo. Realizarlo es como revivirlo todo de nuevo y es un infierno".