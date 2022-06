Ariadne Díaz se contagia de Covid por cuarta vez: "Es la vez que peor me he sentido"

La actriz Ariadne Díaz dio a positivo a Covid después de que su esposo Marcus Ornelas se contagiara también del virus.

El pasado 11 de junio a través de una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, Ariadne dio a conocer ciertos detalles de su estado de salud actual, dando a conocer que había salido positivo a Coronavirus.

Cabe mencionar que yo el viernes andaba muy mal, pero me hacían pruebas rápidas y salía negativa, pero ya la madrugada para amanecer el sábado me puse muy mal y ya vinieron del laboratorio a hacernos las pruebas a casa”, mencionó.

Durante el mismo enlace, el brasileño mencionó los síntomas que sentía: comezón en la garganta parecido a la de un resfriado. Para esto la actriz comentó que ella en estaba sufriendo síntomas mucho más fuertes.

Yo me estaba muriendo y tú tenías comezón y el caso es que, a mí es la cuarta vez que me da y Marcus nunca había salido positivo”, dijo la actriz mexicana.

Díaz dijo que esta es la cuarta ocasión en la que presenta resultados positivos a Covid, pero asegura que en las tres veces anteriores no se había sentido tan mal como en esta última.

El sábado (se sintió) fatal y ya el domingo mal y en la tarde mejor, ahí fue cuando Marcus se empezó a poner muy mal. Esta es la vez que peor me he sentido, tres días de mucha fiebre, con mucho dolor de cuerpo y un estado de ánimo malo. Nunca he tenido una complicación, ni he saturado bajo ni nada”, explicó.