 Ariadne Díaz celebra su cumpleaños y fue sorprendida por su equipo de trabajo

CIUDAD DE MÉXICO.- Ariadne Díaz es una de las artistas con mayor talento y popularidad en el medio del espectáculo y justo este 16 de agosto se encuentra celebrando sus 37 años.



La actriz se encuentra de manteles largo al festejar un año más de vida, hay que recordar que llegó a estar ausente por algunos años de la televisión, pero recientemente anunció su regreso con la telenovela “Vencer la Ausencia”.

Hace unas horas a través de su cuenta de Instagram publicó un video en el que reveló que sus compañeros de trabajo se encontraban realizando la sorpresa de cumpleaños cuando llegó inesperadamente al foro.

Al parecer le habrían pedido a la actriz que saliera un momento en lo que comenzaba su escena, pero realmente era para acomodar todo para el festejo de su cumpleaños.

Sorpresa” se puede leer en la publicación.

Aunque Ariadne Díaz terminó por descubrir a la producción al final le ofrecieron un pequeño convivio con pastel y algunos snacks que pudieron disfrutar en compañía de la actriz.

Los usuarios hicieron llegar sus muestras de cariño y felicitaciones para la actriz en la publicación: “feliz y bendecido cumple Ari”, “muchas felicidades señora que cumplas mucho más”, “que pases feliz cumpleaños junto a tu familia”, son algunos de los que se pueden leer.

Ariadne Díaz reveló cómo es trabajar con artistas con aires de divos



Durante una entrevista con el programa ‘Hoy’ Ariadne Díaz habló sobre las producciones en las que ha formado parte en el pasado, donde ha llegado a tener situaciones complicadas.



“Yo me adapto, si veo mala cara o veo el divismo, de hombre o mujer, mira yo chaíto, buenos días, buenas noches, yo me voy, yo no me engancho” comentó la actriz.