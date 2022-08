Ari Borovoy desmiente todas las acusaciones en su contra como empresario

Parece no terminar la polémica de Ari Borovoy, a pesar de que el productor tiene a su cargo las exitosas giras de los 90’s y 2000’s Pop Tour, emergieron suposiciones con relación a que el artista recibió múltiples demandas por despido injustificado de parte de proveedores y empleados de su empresa; sin embargo, narró que hasta el momento momento no se han podido comprobar dichas acusaciones.

A mí me conocen desde que yo tengo 9 años en este país. Yo empecé desde hace muchos años. Creo que los hechos hablan más que mil palabras, las palabras se las lleva el viento de mucha gente. Entiendo a lo que me dedico […] Cuando decidí ponerme del otro lado de la mesa de una manera muy desafiante a manejar parte de la industria del entretenimiento sabía lo que iba a suceder y la verdad, es que lo he dicho, estoy agradecido. Que hablen les agradezco mucho porque no hay nada. De esas disque 13 demandas no hay ni una, no hubo ni una sola”, explicó el artista durante su encuentro con los reporteros en la Ciudad de México.

No obstante, el intérprete confesó que como todo humano tiene errores, pero siempre ha sabido responder en ante este tipo de situaciones. “Siempre he dado y siempre voy a dar la cara, y si en algún momento nos equivocamos, pues veremos cómo lo resolvemos, pero somos gente de bien y gente generadora de trabajo”.

La gira

Debido a que una de las personas que descartaron volver a colaborar con el empresario fue Edith Márquez, luego de los problemas que sostuvieron por la gira que emprendieron juntos y que no tuvo el éxito esperado, Borovoy aseguró que en muchas ocasiones es difícil darle gusto a las estrellas del medio artístico.

“Yo no he tenido contacto con ella desde hace mucho tiempo, pero espero, como siempre lo he dicho, espero que esté ella muy bien y que le vaya muy bien. Pero no nada más a ella, yo no conozco a un artista que no se haya quejado de una disquera, no conozco a un artista que no me haya hablado mal de un mánager o un exmánager, yo mismo, parte de OV7, pasamos por varios mánager antes de llegar a Bobo, que lo de Bobo fue de una manera muy circunstancial, fue cuando Lidia y Mariana se embarazan y nos dan una patada en las pompas, la disquera y el mánager, y es donde yo tomo al grupo, y lo llevé, y me jacto de decirlo con mucho orgullo, lo llevé a un lugar donde el grupo no había estado”, agregó.

Incluso, Ana Bárbara también se sumó a la lista de señalamientos en contra de Ari, pues confesó que no fue su mejor etapa cuando trabajaba junto a él.

“Bueno pues tuvimos una gira con ella y Edith Márquez que por diferentes situaciones no duró lo que todos hubiéramos querido, o al menos lo que algunos o la gran mayoría quería que durara, pero es parte de esto, y así sucede, todo mi cariño por supuesto y mi respeto, mi admiración para ella, porque desde que empezaron todos estos rumores y chismes, ella fue de las primeras en escribirme y decirme: ‘me duele mucho lo que están diciendo de ti porque te conozco muy bien, pero ni modo, hay que aguantar, porque el que pisa callos se tiene que aguantar’. Y es cierto eso”, remató.