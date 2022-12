Arath de la Torre pide ayuda para su hermano

CIUDAD DE MÉXICO.- Arath de la Torre cuenta con una larga trayectoria en e medio artístico, actualmente es uno de los más queridos del público con cada una de sus participaciones en el programa matutino de ‘Hoy’.

Además el conductor es uno de los más activos en redes sociales donde suele compartir un poco de su vida personal y profesional, pero al parecer se encuentra pasando un momento difícil.

Fue por medio de su cuenta de Instagram que Arath reveló con una fotografía que su hermano había regresado a terapia intensiva, y aprovechó para darlo a conocer públicamente

El presentador por medio de sus historia le pidió a sus más de un millón de seguidores alguna donación de sangre porque de nueva cuenta su hermano la necesitaba en el hospital HMG Coyoacán.

Mi hermano regreso a terapia intensiva, nuevamente necesita sangre, por favor ayuda” se puede leer en la publicación.

Por supuesto algunos famosos le han hecho llegar su apoyo incondicional entre ellos fue Adal Ramones, quien también se encargó de publicar esta noticia en sus redes sociales para poder recibir más donantes.

Seguramente Arath también recibió muestras de cariño por parte de sus seguidores quienes se han encargado de apoyar en lo que se pueda en la situación que se encuentra pasando el actor.

Critican a Arath de la Torre por “humillar” a participante de TV

Hace un par de semanas de la Torre se vio inmiscuido en una polémica más tras haber explotado en contra de un participante del show, quien anteriormente lo había acusado de haber hecho "trampa" durante una emisión.

"Cuando yo perdí te abracé, te felicité. Te disculpo, pero te pido de favor que no vuelvas a hacer eso, te lo doy como consejo: no escupas para arriba. Están aceptadas las disculpas, nada más te voy a pedir un favor: no te metas conmigo. Si es que me respetas, admiras, no te metas conmigo".