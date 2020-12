Aranza recuerda a su mentor Armando Manzanero, autor del tema "Nada Personal"

CIUDAD DE MÉXICO.- La cantante Aranza recuerda a Don Armando Manzanero, quien se convirtiera en el mentor de su carrera musical y quién le obsequió el tema "Nada Personal", canción que cantaran a dueto y se hizo popular en los 90. "Es el fin de una era. No solo me apoyó como compositor, como persona fue un hombre increíble, fue un ser humano único y entrañable".

Así lo recuerda la intérprete mexicana y además platicó en una entrevista telefónica para el programa "Venga la alegría" que el maestro no solo es parte de su carrera como cantante, sino formará parte de su persona para toda la vida.

Aranza y Don Armando compartieron en mas de una ocasión escenarios y giras, así recuerda algunas anécdotas la cantante al lado del maestro. "Era mágico siempre, bueno el tenía como el don de alegrar y volver mágicos todos los momentos, pero antes de salir al escenario todo era muy especial, el no tomaba tan en serio el ser alguien tan importante como era él. Siempre comíamos mucho antes de salir a cantar, cosa que no debíamos hacer, pero tuve muchos momentos memorables al lado de él", recordó la intérprete.

Así fue su último encuentro con manzanero

Aranza recuerda que fue hace unos meses, durante el confinamiento, que tuvo la oportunidad de ver en personal a Manzanero y compartir con él una tarde, "Nos encontramos para tomar un café, teníamos la costumbre de tomarnos un cafecito a la semana. Lo vi un poco enfermito de diabetes, pero siempre sonriente. No recuerdo el día, pero sí recuerdo que estaba desesperado por la cuarentena".

La originaria de Chihuahua da gracias a Dios por haber coincidido con un ser como Don Armando Manzanero, lo que la hace recordar al cantautor de este modo: "Hay seres que son grandes, él era un gigante, un ser lleno de luz, un ser que se entrega en cada canción. Él lo disfrutaba, se dedicaba a disfrutar cada minuto de su tiempo, el gozaba lo que hacia y eso se notaba en el escenario", expresó.

Muchas fueron las platicas que tuvieron Aranza y Don Armando durante sus multiples giras musicales, entre las que recuerda una conversación entre ambos que decía: "Tuve la oportunidad de bromear con él, “Yo me iba antes que él”, pero es cierto, su legado nos sobrepasa a todos nosotros".

La cantante aprovechó los micrófonos del programa para enviar un mensaje a la familia de Manzanero; "Primero les mando todo mi amor, mi comprensión, por que imagino lo que están viviendo. No ha de haber sido sencillo compartir a su padre con el mundo, pero es uno de los grandes de la República. Fue un privilegio trabajar y compartir con el maestro y gracias por eso".

"Me considero muy afortunada por que el último disco que produje el año pasado lo produjo él, con canciones que no conocen de él, me hizo el honor que me acompañara en la promoción del disco y eso fue un gran privilegio", platicó y agregó, "Me siento privilegiada, cuando escuchen la música se darán cuenta que él nos han sentir diferente".