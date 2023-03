Aracely Arámbula revela razón por la que su hijo no debutó en tv

Ciudad de México.- Aracely Arámbula sigue demostrando que es una madre que pone su empeño para cuidar de sus hijos, fruto de su relación con Luis Miguel.

Durante una entrevista con De Primera Mano, Arámbula se sinceró para hablar del motivo por el que los niños están alejados de la industria.

Por ahorita no, ahorita ellos están en sus cosas personales de adolescentes, en su escuela, con sus amigos, así que por ahorita no, si ellos desde chiquitos quisieran actuar y salir, yo feliz que estuvieran conmigo”

Explicó a la prensa.

Casi debuta

Acto seguido, Aracely desveló el momento en que su hijo menor estuvo a punto de debutar como actor. “Una vez los llevé a La Patrona, y fue Daniel a grabar una escena conmigo, y al final…, pero sí les dije ‘lleven a otro niño por si no se logra con él’, y no, desde que llegó dijo ‘no, no, no’”, contó.

No obstante, la protagonista de telenovelas como La madrastra y manifestó que sea cual sea la decisión de sus retoños, siempre los apoyará.

“Nunca se les ha negado la oportunidad de hacer lo que ellos quieran hacer. Desde pequeños están interesados en otras cosas. Si quisieran, pues adelante”, expresó Arámbula.

Sin pronunciarse

Finalmente, al ser interrogada de la razón por la que no quiso pronunciarse sobre el reciente hackeo en Twitter que sufrió su famosa expareja, Aracely expuso: “Tengo muchas cosas personales y proyectos para hablar de lo mío, pero de lo demás pregúntenle a quienes quieren saber”.

Aracely Arámbula y Luis Miguel sorprendieron a toda la industria al confirmar su relación sentimental en 2005, la cual duró hasta el 2009. En ese lapso, la pareja procreó a dos niños, con los cuales el cantante tiene nulo contacto.