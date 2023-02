Aracely Arámbula reaccionó a hackeo de Luis Miguel

Tijuana, Baja California.- Aracely Arámbula se sumó a las reacciones luego de las misteriosas publicaciones de Luis Miguel al ser hackeado.

Y es que mientras la actriz llegaba a la fiesta de celebración de cumpleaños de su colega y amiga María Victoria, las preguntas sobre su famosa expareja no podían faltar, sobre todo porque este fin de semana Luis Miguel dio mucho de qué hablar en redes sociales.

El cantante sorprendió en Twitter al mandar un mensaje con la promesa de regalar boletos para la gira que recientemente anunció, pero tiempo después se informó que su cuenta en esa red social fue hackeada, por lo que “La Chule” no pudo evadir la controversia.

Sin embargo, Arámbula dejó muy en claro que ya no tiene nada qué ver con el intérprete de Suave, y al escuchar el nombre de Luis Miguel, inmediatamente dijo:

Ay no, yo no voy a hablar de eso, no opino más que de mis cosas, de cosas bonitas de Rubén Lara, de María Victoria, de las cosas que están en mi vida”