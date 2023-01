Aracely Arámbula expresa que siempre ha sido madre soltera

Ciudad de México.- Después de que trascendiera que Luis Miguel tenía un nuevo romance con Paola Cuevas, ahora Aracely Arámbula evidenció una vez más al cantante, señalándo que no se hace cargo de sus dos hijos.

Y a pesar de que hace unos meses Carlos Bremer revelara que su colega ya había pagado sus deudas, asumiendo que eso incluía la manutención de sus hijos, es Aracely quien desmiente dicha declaración.

Sí, ser madre soltera es muy difícil, la verdad, que de verdad admiro a las mujeres, por ejemplo aquí en México y en muchos países, en todo Latinoamérica pues es pan nuestro de todos los días”

Comentó la actriz, dejando claro que no cuenta con ningún apoyo de quien fuera su pareja.

Pretenden a Arámbula

Cambiando de tema, la protagonista de La Madrastra, reveló que sus hijos sí son celosos y más ahora que alguien la pretende.

“Es bien bonito, es bien hermoso recibir amor, pero además ahora mis hijos me dicen, son celositos no creas, es increíble cómo va pasando el tiempo y van entendiendo y me dicen: ‘mamá si tú tienes novio, ¿no va a venir a la casa verdad?, ¿a vivir? ‘ay no claro que no’, le digo, además ahora el que quiera tener mi corazón tiene que compartirlo no solo con mis hijos, también con 7 perritos”.

Sin embargo, reconoció que ella también es celosa con sus pequeños que ya son adolescentes, aunque considera que sería una buena suegra. “Si soy celosona, pero yo creo que voy a ser una suegra un poco ‘alcahueta’ no creas, porque así me decía mi papá. Porque de pronto le digo a Miguel, ‘oye mira esta niña tan bonita que tú le gustas’, y él dice ‘no, no me digas nada’ y le dije ‘bueno ahorita, pero después, en 10 minutos, estoy a 5 minutos, el tiempo pasa volando”, aseguró,



Miguel de 16 años y Daniel de 15, son producto de la relación que Aracely y Luis Miguel iniciaron en el 2005 y que solo duró cuatro años.