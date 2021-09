Aracely Arámbula así celebrará los 15 años de su hijo Miguel

CIUDAD DE MÉXICO.- El 01 de enero es una fecha especial para Aracely Arámbula y su familia, pues celebran el cumpleaños de su primogénito Miguel Gallego, quien cumplirá 15 años.

La madre de los dos hijos de Luis Miguel contó que espera con ansia a que llegue ese día y de hecho, da algunos detalles de cómo celebrará ese cumpleaños.

“Va a cumplir 15 años ¡Qué rápido! En tres, cuatro meses ya cumple sus 15 años. Qué bueno que es hombre porque fuera mujer y estaría (vuelta loca)”, expresó Arámbula durante una rueda de prensa transmitida por el programa "Venga la Alegría". Aracely Arámbula es la madre de los hijos de Luis Miguel, Daniel y Miguel Gallego Arámbula.

Se espera un gran festejo

Aracely platicó que espera realizar un gran festejo a su hijo mayor, al que desea invitar a familiares y amigos. "Claro que se los voy a festejar, con su familia, con sus amigos y yo quiero que viva todos los momentos tan bellos. Para mí, mis XV años fueron muy especiales porque como mujer estás deseando cumplir 15 años”, precisó.

La actriz y cantante celebró que los productores de Luis Miguel, la serie, hayan respetado su petición de no incluirla ni a ella ni a sus hijos en la trama de la tercera temporada. "No aparezco en la serie porque eso lo hablamos antes y no voy a aparecer en la tercera temporada, cosa que es muy respetable y me da mucho gusto que lo hayan respetado.

Aracely Arámbula también dijo que ahora que Miguel ya es adolescente, ya está más enterado de lo que hace ella a nivel profesional, lo que la tiene muy entusiasmada.

Arecely Arámbula y Miguel Gallego Arámbula.

Un adolescente consciente

Miguel ya ha llegado a la adolescencia y es una persona más consciente de lo que pasa en su entorno, quienes son sus padres ante el resto del mundo y está de acuerdo con eso.

"¡Qué lindo, qué bonito que (Miguel) está queriéndome ver también en mi trabajo, que está descubriendo lo que hago porque en realidad (los niños) estaban en sus actividades de chicos y ahora ya se da cuenta de muchas cosas", expresó Aracely.

Finalmente, Aracely Arámbula dio a entender que hasta el momento no ha recibido ningún tipo de apoyo económico por parte de Luis Miguel, por lo que ella está dedicada a trabajar para que no les falte nada. "Estoy enfocada en que mis hijos tengan lo mejor, en que no falte (nada)”, dijo.