Anya Taylor-Joy confirma para remake de 'Nosferatu' con Eggers

Los Ángeles.- La actriz de ascendencia latina Anya Taylor-Joy, una de las promesas con más futuro en Hollywood, confirmó este martes que abordará una nueva mirada al clásico del terror "Nosferatu" junto al cineasta Robert Eggers.



La joven, nacida en Estados Unidos y con ascendencia argentina y española, dio una entrevista al periódico Los Angeles Times en la que habló de sus numerosos y suculentos proyectos futuros, entre los cuales se encuentra este "remake" de "Nosferatu".

Todos mis amigos me dicen como: '¿Qué estás haciendo? Tómate... un... descanso... Pero los personajes son demasiado buenos. No sería capaz de lidiar con esto si no dijera 'sí'. No lo superaría. Prefiero ir por ello y hacer lo mejor que pueda