Antonio Rosique llora en vivo por la muerte de Steph Gómez, ex participante de Exatlón

CIUDAD DE MÉXICO.- Exatlón está de luto, luego de que Steph Gómez, una de sus participantes más queridas, falleció este martes a los 30 años.

La campeona de jiu-jitsu murió luego de estar hospitalizada desde el pasado 26 de mayo por complicaciones del Covid-19.

La llamada “Antorcha Humana” amasó una gran cantidad de fans y seguidores desde su aparición en la primera temporada de “Exatlón México”, donde también se ganó el cariño y respeto de sus compañeros.

“TODAVÍA NO LO ASIMILO”: ANTONIO ROSIQUE

La partida de Steph Gómez afectó a Antonio Rosique, conductor y gran amigo de los atletas de “Exatlón”.

A las cámaras de "Venga la Alegría", el cronista deportivo se mostró visiblemente afectado, triste, al punto de romper en llanto cuando admitió que aún no asimilaba la muerte de Steph.

A las cámaras de “Venga la Alegría”, el cronista deportivo se mostró visiblemente afectado, triste, al punto de romper en llanto cuando admitió que aún no asimilaba la muerte de Steph.

Hoy amanezco con esta tristeza, todavía preguntándome por qué, todavía tratando de redimensionar esta partida tan temprana, tan inexplicable, con dolor, pero también con corajes porque esta maldita pandemia nos está quitando a mucha gente que queremos”, expresó Rosique.

“Todavía no lo asimilo, me da mucho coraje, mucha frustración pero reconozco que esta pandemia nos supera, nos hay quitado mucho, que no podemos bajar la guardia y que quiero que la partida de Steph no sea en vano, que sea parte del mensaje de que tenemos que luchar, protegernos, ser responsables para que detengamos esto”.

Describió a Steph como una persona auténtica y generosa, pues recordó que en sus competencias siempre se preocupó por sus compañeros.

“Hay personas tan auténticas como Steph, con una fuerza tan especial, original, personal, y Steph era una mujer que te lo compartía, era una mujer generosa. Era muy generosa, iba y levantaba a sus compañeros, te cargaba, aunque hubiera una derrota ella siempre levantaba la cabeza y esa generosidad era la que hoy nos toca tan profundamente el corazón”.

LLORA EXATLÓN POR STEPH GÓMEZ

Ana Lago, participante de “Exatlón México” y “Survivor”, publicó un corto video en su cuenta de Instagram en el que aparece abrazando a Steph durante su salida de la primera temporada.

“Serás recordada y nunca olvidada, un gusto coincidir contigo en esta vida. Siempre en nuestros corazones”, escribió Ana.

Cassandra Ascencio, del equipo de Contendientes, publicó una historia de Instagram en la que abraza a Steph y dedicó un sentido mensaje por su muerte.

“¡Antorcha Humana! Tu fuego nunca se apagará mientras nosotros te sigamos recordando”, dijo Cassandra.

Mati Álvarez dijo en una entrevista a “Ventaneando” que Steph cuidaba mucho su salud, por lo que para todos fue muy sorpresivo que enfermara, y más aún que falleciera a causa del Covid-19.

“En mi temporada, ella salió como en el mes 3 o 4 por problemas respiratorios y me acuerdo que llegaba al circuito y le costaba mucho respirar y salió por eso, por precaución y cuando salió se atendió y gracias a Dios todo bien en ese momento”, recordó Mati.

“La última vez que la vi fue en esta temporada de ‘Titanes vs. Héroes’, ella salió en la semana 3 porque desgraciadamente se rompió un pie (…) la dejé de ver cuando se fue de Exatlón”, contó.

Patricio Razo reveló en Instagram que Steph fue su primera amiga en Exatlón y alguien a quien admiró mucho, por lo que su muerte lo afectó bastante.

''Fuiste la primera amiga que tuve en Exatlón y fuiste alguien a quien admiré muchísimo por tu forma de ser y de pensar. Dejas un hueco en este mundo, pero dejas también una llama que nunca podrá apagarse. Descansa en paz Steph''.