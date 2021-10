Antonio Banderas explica por qué su hija quiere quitarse el apellido de su madre

ESTADOS UNIDOS.- En las últimas semanas los fans de Antonio Banderas se sorprendieron al saber que su hija Stella del Carmen quiere eliminar legalmente el apellido de su madre, Melanie Griffith. Por lo que cambiaría su nombre a Stella del Carmen Banderas, según informó el portal The Blast.

Ante la iniciativa de la joven, los medios de espectáculos se sorprendieron.y quisieron estar al tanto del proceso, pues la hija del famoso hizo la petición ante el tribunal de Los Ángeles para cambiar su nombre, por lo que su padre decidió aclarar la situacón y restarle importancia a un asunto familiar y personal.

Al querer eliminar su apellido, hubo quienes creyeron que se trataba de una disputa familiar donde Melanie Griffith era la mala de la historia, sin embargo Antonio Banderas explicó que Stella adora a su madre y que solo quiere cambiar su nombre porque le parece bastante extenso.

Stella se reía el otro día conmigo y me decía ‘yo no me he quitado el nombre, solo que me parece muy largo utilizar todo’. No, no se ha cambiado el nombre. Ella adora a su nombre”, aseguró el actor español.