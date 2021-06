Anthony Hopkins revela la verdadera razón por la que no fue a los Premios Óscar

CIUDAD DE MÉXICO.- El legendario actor, Anthony Hopkins, dejó sorprendidos a todos, en abril pasado, al no asistir a la entrega de Premios Oscar, donde ganó el Premio de la Academia como “Mejor Actor”, pero reveló los verdaderos motivos por los cuales no asistió.

En una entrevista virtual que el actor británico, de 83 años de edad y la directora de “The Father”, Florian Zeller, le otorgaron a Lorraine, Hopkins confesó que una de las razones principales por las que no viajó a Los Ángeles fue porque pensó que no ganaría.

Bueno, lo que sucedió muy brevemente: No esperaba conseguirlo, en absoluto. Mi teléfono sonó y era un mensaje de texto de mi agente que decía: ‘Has ganado el Oscar’, a eso de las 05:00 de la mañana. No podía creerlo. Realmente no lo podía creer. No lo esperaba”, dijo.