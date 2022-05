Anthony Hopkins le manda carta a Bryan Cranston luego de ver Breaking Bad: "Nunca he visto nada igual"

ESTADOS UNIDOS.- Breaking Bad es uno de los dramas más elogiados de la televisión. La serie estrenada en 2008 está protagonizada por Bryan Cranston y Aaron Paul quienes interpretan a Wlater White y su socio Jesse Pinkman, respectivamente. El programa se mantuvo al aire durante sus 5 temporadas transmitidas a través de la cadena AMC, hasta que concluyó en septiembre de 2013 con los aplausos de sus fans.

Además de un impecable trabajo en su guion, la serie destaca por la actuación de Bryan Cranston, quien se pone en la piel del profesor de química que se convierte en Heisenberg tras ser diagnosticado con cáncer de pulmón. Su interpretación le valió a Cranston 3 premios Emmy de manera consecutiva como mejor actor principal de una serie dramática, así como un Globo de Oro en la misma categoría.

Un post de apreciación para uno de los mejores actores de esta generación:



Bryan Lee Cranston pic.twitter.com/XA3sHg8asH — Tío Jimbe (@TioJimbe) April 28, 2022

A los elogios dirigidos a Cranston se suman los de Anthony Hopkins, una leyenda de la actuación que presume de una trayectoria de más de 60 años. El actor que dio vida a Hannibal Lecter quedó tan impresionado por la actuación de Bryan que le envió una carta en la que lo halagó por su papel asegurándole que nunca había visto una interpretación como la suya.

Hopkins alaba la actuación de Cranston

“Nunca he visto nada igual, Brillante”, escribió Hopkins según lo que reporta Vanity Fair. “Tu interpretación de Walter White ha sido la mejor actuación que he visto… nunca […] Sé que hay mucho humo y tonterías enfermizas en este negocio y como que he perdido la creencia en cualquier cosa, realmente”, agregó.

“Pero este trabajo tuyo es espectacular, absolutamente impresionante. Lo que es extraordinario es el poder de toda la producción. ¿Qué fue? ¿Cinco o seis años de trabajo? Cómo los productores (tú mismo eres uno de ellos), los guionistas, los directores, los directores de fotografía… todos los departamentos consiguieron mantener la disciplina y el control desde el principio hasta el final es (esa palabra tan manida) impresionante”, escribió el actor.

Finalmente, Anthony le agradeció por haberle devuelto la fe en la industria del entretenimiento y enfatizó que la serie de Bryan Cranston es de lo mejor que ha visto. “Gracias. Este tipo de trabajo/artesanía es raro, y cuando, de vez en cuando, ocurre, como en esta obra épica, restaura la confianza. Tú y todo el reparto son los mejores actores que he visto nunca”, concluyó.