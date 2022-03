Ante ausencia de Yadhira Carrillo, hija de Juan Collado comparte el estado de su padre

Ciudad de México.- La actriz Yadhira Carrillo fue captada en distintas ocasiones visitando a su esposo Juan Collado en prisión, aunque las últimas semenas ha sorprendido su ausencia, en especial porque se realizó una de las audiencias más importantes del caso y tras las especulaciones de una agresión al abogado dentro de la cárcel.

Después de que surgiera la información en redes sociales, en donde presuntamente un recluso habría asegurado que con otros compañeros habían pagado para darle una paliza a Juan Collado dentro de prisión con el fin de que no siguiera revelando información que señala a otras personas involucradas en supuestos actos ilícitos, es la hija de Collado quien ha salido a rectificar dicha información.

Ante las preguntas de la reportera del programa de ‘Despierta América’, sobre cómo se encuentra Collado, Mar contestó: “Está bien, se los agradezco mucho”.

¿Golpearon a Juan Collado?

Debido a que no se pronunció directamente sobre los rumores de la golpiza a su padre, al escuchar los cuestionamientos sobre la supuesta tunda que recibió el abogado, la descendiente de Juan aclaró: “No, ¿agredido de qué?, no, no para nada, él está bien, muchas gracias”.



Finalmente, Mar fue totalmente reservada sobre la ausencia de la actriz mexicana en la prisión, por lo que evitó dar detalles de la ubicación de Yadhira y a las preguntas sobre si se encuentra bien, solo dijo: “Sí, todos muy bien en casa”.